Poursuite du soutien des Nations Unies aux opérations de révision du fichier électoral en RDC

Kinshasa, 25 Janv. 2017 (ACP).- Le soutien des Nations Unies à la Commission électorale nationale indépendante (CENI) se poursuit dans le cadre des opérations de révision du fichier électoral, a affirmé le porte-parole onusien, Félix-Prosper Basse.

Selon lui, les Nations Unies et la MONUSCO sont plus particulièrement chargées d’assurer le transport aérien du matériel de révision du fichier électoral depuis Kinshasa vers 16 hubs, qui représente 2.410 tonnes et 104 antennes particulièrement difficiles d’accès, soit environ un peu moins de la moitié des antennes.

La MONUSCO a déployé, à ce jour, l’intégralité des équipements mis à sa disposition par la CENI vers les hubs de Bukavu, Bunia, Gemena, Kalemie, Kamina, Kindu, Lubumbashi, Mbuji-Mayi et Mbandaka.

Au total, près de 1.600 tonnes de matériel électoral composé de kits bureautiques, kits d’enregistrement, cartes d’électeurs et générateurs qui ont déjà été transportés par des avions cargos de la MONUSCO, soit plus de 100 vols, a fait savoir M. Basse.

Il a, par ailleurs, indiqué que 16 hélicoptères ont déjà effectué plus de 150 rotations entre les hubs et les antennes, précisant que les Nations Unies mettent également à la disposition de la CENI des entrepôts de stockage ainsi que des équipes et matériels de manutention pour les opérations aéroportuaires à Kinshasa et dans les provinces.

Le soutien de l’ONU au processus électoral est décrit dans la résolution 2277 du Conseil de sécurité consistant à apporter une assistance technique et un soutien logistique aux opérations de révision du fichier électoral actuellement en cours, rappelle-t-on. ACP/ZNG/Wet