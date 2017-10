Poursuite des travaux des commissions des experts sur la taxe d’assainissement à insérer dans la facturation de la REGIDESO

Kinshasa, 09 Oct. 2017 (ACP).- Les travaux des commissions des experts sur l’incorporation de la taxe d’assainissement dans la facturation de la Régie de distribution d’eau (REGIDESO) se sont poursuivis lundi au ministère de l’Economie nationale où les modalités d’insertion de cette taxe dans la facture de la REGIDESO et dans la structure tarifaire de la DGDA, FPI, OCC et OGERFREM étaient au centre des discussions entre le ministre d’Etat, ministre de l’Economie Nationale, Joseph Kapika, le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta et les experts chargés d’examiner ces modalités.

Ces experts sont repartis en deux sous-commissions: la sous-commission REGIDESO et la sous-commission DGDA, FPI, OCC et OGEFREM. Le ministre d’Etat, ministre de l’Economie Nationale a indiqué à la presse que cette taxe permettra au gouvernement central et aux gouvernements provinciaux d’assainir les villes sur l’ensemble du territoire congolais afin d’éviter des maladies et épidémies.

Les experts ont soumis des propositions sur la manière d’insérer cette taxe dans la facture de la REGIDESO, de la DGDA, du FPI, de l’OCC et de l’OGEFREM afin de contribuer l’assainissement des villes. M. Kapika a également fait savoir que ces experts ont sollicité un moratoire d’une semaine aux fins d’obtenir les autorisations requises du ministère des Finances pour accéder à la banque des données du Guichet Unique géré par la DGDA, ajoutant que ces statistiques permettront aux quatre structures étatiques de mieux appréhender la taxe d’assainissement dans leurs structures tarifaires.

Le gouverneur de la ville de Kinshasa, André KimbutaYango, a indiqué à cette occasion que le gouvernement et les experts sont en train de trouver des voies et moyens pour que si le gouvernement arrive à trouver un fonds de départ pour l’assainissement, cet assainissement va se financer soi-même, parce que, a-t-il expliqué, car elle permettra de valoriser les déchets dans la production de l’énergie électrique. Il appelle la population à contribuer efficacement à l’assainissement des villes du pays et à éviter de jeter les ordures dans des rivières ou caniveaux.

ACP/FNG/YWM/Kayu/JGD