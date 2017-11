Poursuite des travaux de réhabilitation de l’avenue Luambo Makiadi à Kinshasa

Kinshasa, 26 Nov. 2017 (ACP).- Les travaux de réhabilitation de l’avenue Luambo Makiadi (ex-Bokassa) réalisés par la société SAFRIMEX se poursuivent normalement dans son tronçon compris entre l’avenue Kabambare et le croisement de l’avenue Tabu Ley (ex-Tombalbaye) dans la commune de Gombe a indiqué samedi à l’ACP, le chef des travaux affecté sur ce tronçon, l’Ir Joseph Mavata.

Selon ce dernier, les travaux consistent présentement au concassage et au bétonnage ponctuel de l’avenue Kabambare et devrait se prolonger jusqu’au niveau du boulevard du 30 Juin. Ainsi, suite à ces travaux, le trafic sur l’axe compris entre l’avenue du Commerce et Tabu Ley est suspendu, a-t-il précisé.

L’Ir Mavata a épinglé l’absence de système de canalisation des eaux usées et des pluies ainsi que la circulation des véhicules de gros tonnage comme des causes majeures de la détérioration de cette chaussée réfectionnée à deux reprises par SAFRIMEX.

ACP/Fng/JGD