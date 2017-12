Poursuite des travaux du Forum sur la paix à Kananga

Kinshasa, 21 Sept. 2017 (ACP).- Les travaux du Forum sur la paix, la réconciliation et le développement dans l’espace kasaïen, se sont poursuivis jeudi dans ateliers thématiques à Kananga en vue de trouver des solutions et élaborer un plan d’assistance humanitaire et de développement du grand Kasaï, indique le Service de communication du vice premier ministre, ministre de l’intérieur et de la sécurité, Emanuel Ramazani Shadary.

Emanuel Ramazani Shadary, qui a exposé les objectifs généraux et spécifiques de ce forum, a effectué une ronde dans les différents ateliers pour s’enquérir de l’évolution des travaux et encouragerles participants à donner le meilleur d’eux même pour l’aboutissement heureux de ces assises.

Mercredi, Emanuel Ramazani Shadary a invité la population à retisser la convivialité et à légaliser le schéma de relance économique pour le développement sociale durable dans le Grand Kasaï, avant de souligner que ce forum se propose de faire le point sur les causes profondes de la crise sécuritaire survenu dans l’espace kasaïen notamment dans la gestion du pouvoir coutumière, la gestion du secteur foncier ainsi que la situation sociale.

Le ministre de l’Interieur a aussi annoncé que ces assises vont non seulement faciliter la mise en œuvre du plan de redéploiement des agents territoriaux, de la Police Nationale Congolaise (PNC) et des acteurs du développement , mais aussi apporter un appui aux forces de l’ordre dans l’accompagnement de leurs tâches dans la restauration de la paix et de la sécurité ainsi qu’ aux instances judiciaires chargées d’organiser la poursuite des criminels ayant endeuillé l’espace kasaïen.

Ces assises permettront également d’explorer les voies et moyens pour faciliter la lutte contre le développement d’idéologies toxiques notamment la xénophobie, la stigmatisation, le tribalisme et autres forme d’intégrismes et d’explorer les mécanismes de restauration et de convivialité entre les différentes communautés vivants dans l’espace kasaïen.

Ce forum va engager, en outre, les leaders d’opinions, des notables et la population de l’espace kasaïen à adhérer à un schéma et à un rituel de réconciliation pour une paix durable en mobilisant les forces vives dans la mise en œuvre du processus électoral, a souligné M. Shadary.

Il a enfin affirmé que le gouvernement entend mobiliser des programmes de stabilisation et de réconciliation au profit du Grand Kasaï en faveur d’une prise en charge humanitaire et d’accompagnement socio-psychologique des groupes victimes et de traumatisme majeure. ACP/Fng/Kayu/JGD/FMB/CFM