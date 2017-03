Le PPRD propose la vulgarisation de toutes les lois d’habilitation des femmes

Kinshasa, 13 mars 2017 (ACP).- La ministre du Genre, famille et enfant, Marie-Louise Mwange, a invité le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) à appuyer la vulgarisation de toutes les lois d’habilitation des femmes et des familles congolaises en vue de leur appropriation par les populations ciblées à tous les niveaux.

C’était au cours du spécial café politique organisé lundi, à l’occasion du lancement, à l’hôtel Venus à Gombe, des activités du mois de la femme de cette formation politique.

Marie-Louise Mwange a déclaré que le PPRD devra, d’ici 2030, fournir en management, en savoir faire, création et transformation des produits agro-alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques avec des femmes compétentes, branchées à l’innovation.

Ce spécial café politique des femmes du PPRD a connu la participation des membres du gouvernement issus du PPRD notamment la ministre du Portefeuille, Wivine Mumba Matipa. Mme Esther Kamwanya, experte en genre, a expliqué aux participantes le quotidien de l’autonomisation de la femme par l’emploi.

Pour sa part, Mme Anny Kenda du genre s’est penchée sur les dispositions du code de la famille modifié et complété par la loi.

Dans son mot de clôture, le secrétaire général du PPRD, Henry Mova Sakanyi, a encouragé les femmes du parti pour leur bravoure manifeste. Il a émis le vœu de les voir, auncours de ce mois de mars, organiser plus d’actions sur le terrain dans le cadre du « UBUNTU », dans la perspective des préparatifs des activités des 15 ans du PPRD ainsi que du lancement de la campagne de dépistage du cancer des seins et du col de l’utérus. ACP/FNG/Kayu/May