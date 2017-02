Le Pr Yvon Englert, recteur d l’Université Libre de Bruxelles à Lubumbashi

Lubumbashi, 28 Fév. 2017 (ACP).- Le gouverneur de la province du Haut Katanga, Jean Claude Kazembe Musonda, a échangé lundi avec une délégation de l’Université Libre de Bruxelles conduite par son recteur Yvon Englert sur la coopération bilatérale entre la RDC et la Belgique en général et en particulier entre l’ULB et l’UNILU.

Outre la célébration de 60 ans d’existence de l’Université de Lubumbashi à laquelle le recteur de l’ULB avait pris part comme invité de marque, ces échanges ont aussi porté sur le renforcement de la coopération entre les deux universités sur le plan de la recherche scientifique.

L’hôte du gouverneur du Haut Katanga a annoncé l’ouverture prochaine à l’Université de Lubumbashi de la faculté d’architecture dans le cadre de cette coopération interuniversitaire.

Le gouverneur de la province du Haut Katanga qui a salué cette collaboration, a fait visiter son hôte le chantier du gouvernement à savoir le bâtiment et la Clôture en construction. La délégation belge était conduite auprès du gouverneur de province par le recteur de l’UNILU, le Pr Gilbert Kishiba Fitula. ACP/FNG/Kgd