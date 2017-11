Le premier doctorat buccodentaire s’impose face au quatrième doctorat (1-0) au Challenge doyen de la faculté de médecine

Kinshasa, 13 Nov. 2017 (ACP).- Le premier doctorat buccodentaire s’est imposé face au quatrième doctorat sur le score de 1-0, dimanche au Complexe sportif de l’Université de Kinshasa (UNIKIN), en match de finale du Challenge « Pr Jean-Marie Kayembe », doyen de la faculté de médecine de l’UNIKIN.

L’unique but de la partie a été inscrit à la 49ème minute par Elda Bolyela qui a profité de l’erreur du portier adverse pour donner l’avance au premier doctorat. Le même étudiant a été sacré meilleur joueur et butteur avec 4 réalisations au cours de ce Challenge qui avait regroupé 18 équipes de différentes promotions et entités de cette faculté du 20 octobre au 12 novembre 2017. ACP/FNG/YWM/Wet