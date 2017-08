Le Premier ministre annonce la tenue du 29 au 31 Août 2017 de la  conférence sur l’amélioration du climat des affaires en RDC

Kinshasa, 17 Août 2017 (ACP).- Le Premier ministre Bruno Tshibala a annoncé Jeudi, à Kinshasa, la tenue du 29 au 31 Août 2017 au Fleuve Congo Hôtel, d’une conférence sur l’amélioration du climat des affaires en RDC.

Bruno Tshibala qui l’a dit à la Presse, a souligné que cette conférence qui s’inscrit, dans le cadre de la réalisation de l’un des objectifs assignés au gouvernement d’Union Nationale qu’il dirige par le Président de la République, Joseph Kabila, à savoir l’amélioration de la situation socio-économique de la population congolaise, va mettre en présence les acteurs publics et privés concernés par la préservation du climat des Affaires.

L’objectif de la dite conférence, a fait savoir le Premier Ministre, est d’harmoniser les vues entre les administrations publiques intervenants dans les activités économiques d’une part, et le monde des affaires d’autre part, dans le but de déceler et de supprimer toutes les entraves au bon exercice des affaires dans le Pays.

« Je suis convaincu que l’amélioration du bien être social de notre population passe notamment par l’accroissement des investissements privés » a-t-il lancé précisant que c’est pour cette raison que son gouvernement s’investit pour créer un environnement attractif et propice à l’investissement privé.ACP/Kayu/Wet/GK