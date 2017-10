Le Premier ministre échange avec une délégation des partenaires du secteur du VIH/SIDA

Kinshasa, 06 Oct. 2017 (ACP).- Le Premier ministre Bruno Tshibala a échangé vendredi en son cabinet de travail avec une délégation de plusieurs partenaires techniques et financiers qui travaillent, au niveau international et régional, au pays sur les résultats et différentes perspectives constatés durant leur mission en rapport avec la lutte contre le VIH/SIDA.

Mme Clemence Bare, conseillère régionale senior à l’ONUSIDA, a à cet effet indiqué que le Sida aujourd’hui est une maladie pour laquelle il y a un engagement international, soulignant qu’au niveau de la RDC, cet engagement ne faiblit pas.

« Nous avons mesuré d’énormes efforts sur la prise en charge des personnes atteintes par le VIH, mais ce qui reste comme progrès à réaliser, c’est que pour lutter contre le SIDA et en finir d’ici 2030, comme c’est un engagement international que les chefs de l’Etat ont pris dans le monde, il faut dédoubler les efforts pendant la période qui nous sépare d’ici à 2020, en faisant en sorte que la grande majorité de personnes porteuses du VIH qui ignorent leur statut soit dépistées », a-t-elle expliqué.

De même, il faudra aussi, a poursuivi Mme Bare, que toutes les personnes déjà dépistées aient accès au traitement antirétroviral et que celui-ci permette que le virus ne circule pas, tout en s’adonnant à la prévention du VIH.

« La RDC qui a fait des efforts malgré les difficultés que l’on connait, a néanmoins des pistes d’espoir, a-t-elle martelé soulignant qu’ils viennent de faire des plans opérationnels pour faire en sorte qu’en fonction des ressources que les bailleurs (le gouvernement Américain et Le Fonds de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme) apportent qu’on puisse être à même de résoudre les défis. ACP/Mat/Wet