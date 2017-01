Le Premier ministre informé de la présence des combattants sud-soudanais en territoire congolais

Kinshasa, 15 janv. 2017 (ACP). – Le Premier ministre Samy Badibanga Ntita a reçu en audience, vendredi, MM Saïd Djinnit et Maman Sidikou, respectivement Envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU pour la région des Grands Lacs et Représentant spécial de SG de l’ONU et chef de la Monusco en République Démocratique Congo, venus lui faire rapport de leur mission dans la partie nord-est de la RDC.

Les deux personnalités qui ont signalé la présence des soldats sud-soudanais en territoire congolais, ont par ailleurs rassuré le Chef du gouvernement des efforts que déploie la Monusco pour les relocaliser en dehors de la RDC en tenant compte du souhait du gouvernement congolais de ne pas voir ces combattants rester longtemps sur son territoire.

Selon les deux officiels onusiens, le Premier ministre s’est réjoui de l’initiative et du travail de collaboration entre les Nations-Unies, au travers de la Monusco, et le gouvernement congolais qu’il dirige.

L’envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU a profité de cette occasion pour présenter à leur hôte leurs sincères félicitations pour sa nomination en qualité de Premier Ministre et lui adresser leurs vœux les meilleurs pour l’année 2017. ACP/Kayu/KGD