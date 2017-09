Le Premier ministre participe au Forum sur la paix dans l’espace Kasai à Kananga

Kinshasa, 18 Sept. 2017 (ACP).- Le Premier ministre Bruno Tshibala s’est envolé lundi pour Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï Central où il participera au forum sur la paix, la réconciliation et le développement dans le grand Kasai, une région victime sous peu de l’activisme du mouvement insurrectionnel et terroriste Kamwena Nsapu.

Le chef du gouvernement qui est rentré à Kinshasa dimanche en provenance de l’Europe, rejoint à Kananga le vice-Premier ministre, ministre de l’Intérieur et sécurité Emmanuel Ramazani Shadary qui y séjourne depuis dimanche.

Réconciliation et inclusivité du forum



A son arrivé dimanche à Kananga, le vice premier ministre, ministre de l’intérieur et de la sécurité Emanuel Ramazani Shadary qui s’est confié à la presse a insisté sur l’inclusivité de ces assises de même que sur la nécessité d’un bon accompagnement de la presse dans le processus de paix dans l’espace kasaien en développant un discours constructeur et en s’illustrant en acteur de paix diffusant des messages qui apaisent les esprits.

La réconciliation, a-t-il dit, est un moment de retrouvaille autour duquel il faut éviter toute manipulation, a aussi déclaré, le Vice-premier ministre, ministre de l’Intérieur, qui a également exhorté les médias de la place à un sursaut de nationalisme et de patriotisme pour participer au sauvetage de tout l’espace du Grand Kasaï et contribuer ainsi à son décollage, avant de déplorer les pertes en vies humaines enregistrées lors des atrocités de la milice de Kamuina Nsapu.

Selon lui, la banalisation de la mort a privé le centre du pays de la main d’œuvre dont il a grandement besoin pour son développement, attribuant le retour de la paix à la main de Dieu et invitant la presse à jouer correctement son rôle pour que cela ne puisse plus se reproduire. Il a également noté que ces assises de trois jours permettront aux participants «de se regarder en face, de se dire la vérité, de rétablir les responsabilités et de dire plus jamais au passé de triste mémoire dans le grand Kasai».

Près de 80% des participants

Près de 80% des participants proviendront de cinq provinces du Grand Kasaï, a-t-il ajouté, indiquant que ce Forum est organisé par le gouvernement de la République, sous l’impulsion du Président Joseph Kabila Kabange,dans le souci de réfléchir ensemble sur le développement de cette partie du pays et permettre à ses habitants de se réconcilier dans la paix. «Les portes seront ouvertes à tout le monde et il ne sera pas question ni de la Majorité présidentielle ni de l’Opposition mais plutôt du Grand Kasaï et de son développement», a souligné, en outre, M. Ramazani Shadary, qui a invité les médias à un discours constructif pour consolider la paix encore fragile et à un comportement responsable emprunt de patriotisme dans l’intérêt supérieur du pays.

Pour sa part, le directeur de Cabinet adjoint du Chef de l'Etat, jean Pierre Kambila, a attiré l'attention des médias sur le complot de balkanisation du pays ourdi par les ennemis du peuple, estimant qu'un discours rassembleur devra être de mise pour l'amour de la RD Congo en tant que patrimoine des congolais.