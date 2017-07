Le Premier ministre préside une réunion du conseil provincial de sécurité

Kinshasa, 17 Juillet 2017 (ACP)- Le Premier ministre Bruno Tshibala a présidé lundi à Kinshasa une réunion du conseil provincial de sécurité à la suite de l’attaque du marché central perpétrée vendredi par un groupe de terroristes.

Le vice-ministre de l’Intérieur, Basile Olongo, qui a fait le compte-rendu de la réunion, a indiqué que le Premier ministre a convoqué le conseil provincial sécurité suite aux phénomènes terroristes inhabituels constatés ces derniers temps non seulement à Kinshasa, avec ce qui s’est passé au marché central, mais aussi sur toute l’étendue de la République.

« Il nous a convoqués pour avoir la lumière et ensuite prendre des mesures », a déclaré le vice-ministre de l’Intérieur, ajoutant qu’à ce jour, « il y a des mesures draconiennes qui viennent d’être prises et qui seront rendues publiques dans les heures qui suivent afin que la population puisse vaquer librement à ses occupations et que pareil acte ne puisse plus se reproduire ».

S’agissant de la rumeur sur l’existence d’un couvre-feu dans la capitale, le vice-ministre Olongo a démenti cette rumeur, avant d’inviter la population à vaquer à ses occupations quotidiennes et à collaborer avec la police et l’armée pour dénoncer les terroristes afin de les mettre hors d’état de nuire. ACP/Kayu