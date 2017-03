Le Premier ministre Samy Badibanga au chevet de la Socoda

Kinshasa, 02 Mars 2017 (ACP).- Le Premier ministre de la République Démocratique du Congo, Samy Badibanga Ntita, a accordé mercredi 1er mars 2017, une audience aux ténors de la Société Congolaise des Droits d’Auteurs et Droits Voisins (SOCODA), avec qui il a échangé sur le redressement des comptes de cet établissement public à travers la facilitation de la perception des droits d’auteurs auprès des assujettis.

Verckys Kiamuangana Mateta et Jossart Nyoka Longo, respectivement Président du Conseil d’Administration et Administrateur ont tour à tour plaidé auprès du premier ministre, au nom de tous les artistes confondus, en faveur d’une action gouvernementale efficace en la matière.

Le patron de Zaïko Langa Langa, Jossart Nyoka Longo a précisé le rôle de la Socoda qui est de percevoir et de répartir les droits d’auteurs. « Il se fait que nos assujettis ne nous rendent pas service et nous sommes venus chercher l’intervention du Gouvernement pour que nous rentrions dans nos droits, afin de nous permettre de nous prendre en charge en cas des problèmes liés à la maladie et au décès », a-t-il ajouté.

Le Président de la SOCODA est monté au créneau pour dénoncer l’attitude de certains acteurs qui dévastent le secteur qui demandent aux assujettis de ne pas payer des droits à l’instar d’une société de la télécommunication cellulaire.

A en croire Verckys Kiamuangana, les comptes tenus par lui évaluent près de 35 millions de dollars américains que doit cette société des télécoms à la structure qu’il dirige, ajoutant à la liste de ces créanciers, les chaînes de télévisions, de radio et sociétés de télécoms qui doivent 28 millions de dollars américains à la SOCODA. Tous, a-t-il déploré, ne respectent pas leurs obligations en termes de paiement des droits d’auteurs et cela constitue un manque à gagner pour les artistes congolais. D’où, le recours au Gouvernement pour solliciter une intervention du Premier ministre pour une solution à l’amiable.

Quant à leur entretien avec le Chef du Gouvernement, les deux compères ont été unanimes, « Le Premier ministre s’est montré particulièrement attentif aux doléances que nous lui avons soumis. Il a promis de mettre en place une commission pour statuer sur la situation ».

Pour rappel, la Société des Droits d’Auteurs et Droits Voisins a été mise en place en 2011 en remplacement de la SONECA, liquidée. Elle est donc à ce jour la seule organisation reconnue par la législation congolaise chargée de l’exploitation, la perception et la distribution des droits d’auteurs, droits voisins, droits connexes ainsi que la défense des droits patrimoniaux.

Précédemment dirigée par Jacques Mondonga à sa création le 18 mars 2011, c’est depuis 2013 que Verckys Kiamuangana préside aux destinées de cette structure. ACP/Kayu/Wet