Première rencontre Lavrov-Tillerson jeudi à Bonn au G20

Kinshasa, 15 fév. 2017 (ACP).- Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov rencontre jeudi son nouvel homologue américain, Rex Tillerson, pour la première fois à l’occasion du G20 à Bonn en Allemagne, a annoncé mercredi le ministère russe des Affaires étrangères, cité par une dépêche de l’AFP.

La porte-parole du ministère, Maria Zakharova, a indiqué que l’idée de cette rencontre est de discuter des principales crises internationales dans lesquelles nos pays coopèrent ou doivent coopérer. « Nous allons, bien sûr, discuter de l’Ukraine et d’autres questions d’importance, comme nos relations diplomatiques qui étaient dans une impasse avec la précédente administration », a encore précisé Maria Zakharova.

Outre Rex Tillerson, Sergueï Lavrov rencontrera aussi son homologue allemand Sigmar Gabriel pour la première fois depuis la récente nomination de ce dernier.

La rencontre entre Rex Tillerson et Sergueï Lavrov survient à un moment où les responsables russes semblent de plus en plus inquiets par le changement de ton de Donald Trump, réputé proche des Russes et de qui ils espéraient une levée rapide des sanctions économiques et un réchauffement de relations.

Le porte-parole de la Maison Blanche, Sean Spicer, a assuré mardi que le président Trump a été incroyablement ferme face à la Russie et qu’il attend du gouvernement russe une désescalade de la violence et le retour de la Crimée à l’Ukraine. « Nous ne rendons pas nos territoires », a seulement répondu mercredi Maria Zakharova à ce sujet. ACP/FNG/ZNG/Wet