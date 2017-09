Préparatifs du 20ème anniversaire  d’existence de l’UCOFEM

Lubumbashi, 20 Sept 2017 (ACP) – La coordination de l’Union Congolaise des Femmes de Médias (UCOFEM) pour le Haut Katanga, Godelive Nyemba, prépare la célébration le 29 septembre prochain du 20ème anniversaire d’existence de cette association sur l’étendue nationale, et de son 4èmeanniversaire de son implantation dans cette province.

Dans un entretien avec l’ACP, la secrétaire exécutive provinciale de l’UCOFEM/Haut Katanga, Godelive Nyemba, a indiqué que cette association compte à son actif plus de trente femmes journalistes de l‘audiovisuel et de la presse écrite et a réalisé dans les 4 ans d’existence dans cette province, plusieurs activités de formation, de sensibilisation, ateliers, enquêtes et des rencontres sportives.

L’UCOFEM/Haut-Katanga organise ses deux anniversaires pour commémorer une soirée festive qui regroupera des professionnels de médias et ses partenaires au cours de laquelle elle présentera ses réalisations dans le cadre de la promotion de l’image de la femme dans et par les médias. ACP/YWM/BSG/KGD