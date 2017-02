 Préparatifs des activités féminines de Mars à l’ONG « Amis des vulnérables »

Kinshasa, 08 février 2017 (ACP).- L’ONG « Amis des vulnérables », a recommandé mercredi à Kinshasa au ministère du Genre, Enfant et Famille à consacrer le mois de mars à la sensibilisation de toutes les catégories féminines à l’entreprenariat et au comportement sexuel responsable, a annoncé sa présidente, Marthe Mubiala, au cours d’un entretien avec l’ACP.

Mme Mubiala a préconisé de cibler notamment les femmes peu instruites en vue d’éradiquer les antivaleurs telles que les mariages et les grossesses précoces ainsi que la dépendance à la capacité boursière du conjoint.

Elle a indiqué qu’en prévision de la célébration le 08 mars prochain de la Journée internationale de la femme, « Amis des vulnérables » s’attèle aux préparatifs des activités à réaliser.

Il s’agit entre autres des journées d’initiation à la fabrication et à la vente des produits de consommation courante et des outils de ménages, des réunions de planification des conférences et des visites sociales notamment au home de vieillards de Kabinda, dans la commune de Lingwala, a-t- elle indiqué.

Selon Mme Mubiala, ces activités s’inscrivent dans le double objectif de promouvoir les initiatives féminines locales et d’aider les enfants, les femmes désœuvrées, les personnes de troisième âge et handicapées.

Cette ONG participera également à des foires agricoles, à l’exposition d’œuvres féminines, à des journées de réflexion qui seront organisées durant cette période à travers la capitale. ACP/Fng/May