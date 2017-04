Près de 10.000 étalages pour 5.000 commerçants au marché  Gambela à Kinshasa

Kinshasa, 19 avril 2017 (ACP).- Le marché Gambela situé dans la commune de Kasa-Vubu à Kinshasa compte 10.000 étalages pour 5.000 commerçants, a indiqué Gislain Luyangisu, secrétaire administratif de ce lieu de négoce mercredi, au cours d’un entretien avec un journaliste de l’ACP.

Construit entre 1951 et 1952, ce marché accueille des commerçants et des vendeurs occasionnels exerçant de différentes activités commerciales, notamment la vente des denrées alimentaires et les produits manufacturés fabriqués sur place ou importés. Il accueille également les acheteurs provenant de différents coins de la capitale qui viennent s’approvisionner en produits dont ils ont besoin.

Répondant à une préoccupation en rapport avec le fonctionnement de ce marché, M. Luyangisu a indiqué que les responsables réalisent des recettes provenant de la seule taxe d’étalage payée par les commerçants selon l’espace occupé.

Il a laissé entendre que cette taxe dont la hauteur n’a pas été révélée est payée difficilement, relevant que les femmes des militaires et les éléments de la Croix-Rouge sont exonérés de son payement, créant ainsi un manque à gagner à la direction du marché.

Les recettes proviennent également des amandes transactionnelles pour des personnes qui ne respectent pas les lois en matière de l’économie et de la vente des patentes commerciales aux commerçants.

M. Gislain a aussi cité le loyer des magasins construits par l’Etat dans l’enceinte du marché et l’autorisation d’ouverture d’une activité économique parmi les sources des recettes de ce marché.

Evoquant le problème d’assainissement, il a reconnu qu’il y a nécessité de réhabiliter les trottoirs et les différents pavillons du marché afin de permettre une circulation aisée des vendeurs et des acheteurs. Les routes d’accès à ce lieu de négoce nécessitent également une réhabilitation afin de faciliter l’évacuation des marchandises achetées et l’approvisionnement des magasins.

Jadis géré par un préposé, actuellement ce marché est géré par un administrateur nommé par l’Hôtel de ville de Kinshasa en la personne de Mme Ntadoluka. Le Georges Taba y fut le premier préposé.ACP/FNG/ZNG/Wet