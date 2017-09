Près de 100 enfants vulnérables hébergés dans un orphelinat de la commune de Ngaba

Kinshasa, 20 septembre 2017 (ACP).- Près de 100 enfants vulnérables dont 42 garçons et 56 filles, âgés de 5 à 15 ans, sont hébergés et pris en charge à l’Orphelinat « Maman Maza Nzey », dans la commune de Ngaba, a indiqué mercredi à Kinshasa la fondatrice de cette structure, Maza Nzey, au cours d’un entretien avec l’ACP.

Mme Maza Nzey, également coordonatrice de l’ONG portant son nom, a précisé que son association assure la prise en charge alimentaire, scolaire et sanitaire de ces enfants vulnérables pour qu’ils ne se sentent pas rejetés au sein de la société et puissent bénéficier de l’éducation comme tous les autres enfants du monde.

« Mon souci, c’est de voir ces enfants grandir dans l’amour, acquérir des valeurs cardinales qui vont les mettre à l’abri de la délinquance juvénile et du banditisme, pour un avenir meilleur », a-t-elle dit.

Pour ce faire, l’ONG organise pour les enfants qui n’ont pas les aptitudes à suivre le cycle normal des cours, une formation professionnelle en esthétique et en coupe et couture pour les filles ainsi qu’en menuiserie et en maçonnerie pour les garçons. « Les adolescents, en retard de scolarisation, sont récupérés en alphabétisation pour apprendre à lire et à écrire, avant de commencer la formation professionnelle », a-t-elle fait savoir.

La fondatrice de l’Orphelinat « Maman Maza Nzey » a enfin lancé un appel aux partenaires nationaux et internationaux ainsi qu’aux hommes de bonne volonté d’apporter leur assistance à cette œuvre caritative pour réussir l’encadrement de ces enfants vulnérables. Créée en 2006, l’ONG « Maman Maza Nzey », a pour mission de lutter contre la pauvreté et la marginalisation des enfants. ACP/YWM/BSG/KGD