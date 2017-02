Près de 110 millions USD des exportations de la RDC vers les pays membres de la CEEAC

Kinshasa, 21 fév.2017 (ACP).- L’Association La République Démocratique du Congo a exporté les biens et services pour une valeur de 110,075 millions dollars américains contre les importations se chiffrant à 35millions dollars américains, dans l’ensemble de ses échanges commerciaux intra régionaux en Afrique centrale, indique la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale sur le commerce dans cette région en 2015 dans un document remis mardi à l’ACP.

Ce document relève que les exportations de 10 pays membres de la CEEAC pour la même période sont évaluées à 1.364,000 millions de dollars américains. Les importations par contre se chiffrent à 1.364,190 millions de dollars américains.

Il se dégage de ces échanges que les exportations de la RDC envers les pays membres sont supérieures par rapport aux importations. Le pays n’a eu des échanges qu’avec l’Angola pour une valeur 7 millions, le Cameroun 1 million, le Congo Brazzaville 25 millions, le Gabon 2 millions soit un total de 35 millions de dollars américains. Quant aux importations, la RDC a eu des échanges avec l’Angola 500 milles dollars américains, le Burundi 14,075 millions, le Cameroun 80 millions, Le Congo Brazzaville 15 millions, le Gabon 500 milles dollars américains, soit un total de 110, 075 dollars américains.

Le Document fait remarquer que la RDC n’a pas eu des échanges commerciaux avec la République centre africaine (RCA), le Sao Tomé, la Guinée et le Tchad.

La source signale en outre, qu’en Afrique centrale, le commerce intra-régional s’élève à près de 1,5 milliard, soit à peine 2% du total des échanges de la région, avant de préciser qu’en détails, ce commence porte essentiellement sur les matériels de transport maritime et les plates formes pétrolières, des « produits minéraux », des « machines, en appareils et accessoires mécaniques et électriques », les demi-produits (ciments, tubes divers fer ou en fonte et des produits alimentaires.

Le document indique également que le commerce sous régional est très souvent cité comme un axe majeur sur lequel devrait se focaliser les pays de la communauté pour résister à la mondialisation. Il souligne que la mise en œuvre des instruments de politique régionale en occurrence la zone de libre-échange, est l’objectif à atteindre par le marché régional pour permettre certaines communautés économiques d’améliorer le développement par le biais du commerce.

Avec une population avoisinant 160 millions d’habitants et un PIB/HAB situé autour de 1631,5 USD, la région Afrique centrale devrait constituer un marché important pour les Etats membres dont les économies subissent de plus en plus les effets négatifs des chocs externes au point d’entraver leurs objectifs majeurs de développement. Mais à l’analyse, les échanges intra-communautaires sont non seulement marginaux, mais aussi peu diversifiés.

Un potentiel non encore exploité

Par ailleurs, le commerce intra-régional s’élève à près de 1,5 milliard en Afrique centrale, soit à peine 2% du total des échanges de la région. Ce niveau reste très bas tant au regard du potentiel existant dans la région et des dynamiques de la demande que du niveau observé en Afrique (autour de 16%) et dans les autres communautés économiques régionales (20% pour la EAC et la SADC).

Ce commerce porte essentiellement sur les matériels de transport maritime et les plates formes pétrolières, des « produits minéraux », des « machines, appareils et accessoires mécaniques et électriques », les demi-produits (ciments, tubes divers en fer ou en fonte) et des produits alimentaires.

A l’export, deux pays semblent afficher un niveau élevé d’exportations intra-communautaires relativement aux autres. Il s’agit du Cameroun (30% des exportations et de a Guinée équatoriale (10%). Toutefois, seul le Cameroun affiche une composition diversifiée de ses exportations, la Guinée Equatoriale ayant une structure spécialisée autour des hydrocarbures.

Par ailleurs, entre le Congo-Brazaville (30% des exportations), le Gabon (15%) et l’Angola (9%), se développe un important trafic autour des matériels de transport maritime et des plates formes pétrolières qu’on n’assimile pas toujours au commerce véritable. Ceci explique pourquoi ces pays réalisent les plus importantes importations : 25% pour le Congo et 25% pour l’Angola.

Sur le plan dynamique, quatre tendances se dégagent sur le marché régional, à savoir, les pays qui enregistrent une hausse de leurs parts d’exportation, à l’instar du Burundi et du Cameroun, les pays dont leurs parts diminuent, notamment le cas du Tchad et Guinée Equatoriale, les pays qui affichent une évolution fluctuante à l’exemple de la RCA. ACP/Fng/May