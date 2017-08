Près de 68 membres de l’ONGD «Génie Congolais» en formation sur le froid ménager

Kinshasa, 10 Août 2017 (ACP).- Le coordonnateur de l’ONGD «Génie Congolais», l’Ir Donat Beya Mulata a ouvert, mercredi dans la commune de Kalamu, la session de formation de 10 jours relative à la théorie et la pratique sur le froid ménager en faveur de 68 membres, dont 19 filles de sa structure.

Selon M. Donat Beya, les garçons et les filles doivent participer d’une manière ou d’une autre au développement de la RDC, à travers l’exercice d’un métier, précisant que l’autonomisation, grâce à l’appui de Génie Congolais, doit figurer au premier plan de cette approche en vue de transformer les jeunes en véritables entrepreneurs.

A cet effet, il s’emploie à renforcer, au cours de cette session, les capacités de ses membres par l’apprentissage des métiers, si petits soient-ils, mais qui apportent des revenus. Il a signalé à cette occasion que les jeunes formés pour la fabrication des abat-jours se retrouvent du fait que leur marché répond à la demande de la population.

En outre, les jeunes formés dernièrement à la Direction de l'emploi des jeunes dans la transformation et la fabrication des produits alimentaires, cosmétiques et artistiques s'expriment valablement, a-t-il souligné. M. Beya a salué cette initiative, souhaitant qu'un jour, l'ONG «Génie Congolais» pourra bénéficier de l'appui des autorités et des partenaires au développement pour étendre ses activités.