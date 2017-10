Près de 7,7 millions des Congolais en déficit alimentaire, selon des experts

Kinshasa, 04 Oct. 2017 (ACP).- Les experts en sécurité alimentaires estiment que plus de 7,7millions des Congolais sont en situation de déficit alimentaire considérable et de malnutrition aiguë à des taux élevés, indique un document de Bureau de coordination des affaires humanitaires (OCHA) parvenu mercredi à l’ACP.

Selon ce bureau, ce chiffre représente une augmentation de 30% par rapport à 2016 lorsque les spécialistes en la matière, notamment ceux du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire publiaient leur enquête en juin dernier.

Cette structure indique que le principal facteur de cette pauvreté alimentaire n’est nullement que les terres congolaises ont perdu de leur fertilité d’une part et d’autre part les populations se sont tournées vers d’autres activités, pas plus qu’une conséquence de la réalité du changement climatique, mais bien la conséquence des années des guerres et des conflits armés qui se sont déroulés et se déroulent encore en RDC. Les accrochages multiples entre les Forces armées de la RDC et les groupes armés ont poussé les populations à délaisser leurs terres pour sauver leur vie et celle de leurs proches.

Les champs sont devenus ainsi des terrains militaires en d’autres termes des zones d’opérations militaires et parfois on y interdit l’accès à la population. Cette situation a fait que les communautés locales deviennent dépendantes de l’aide humanitaire, ajoute la source.ACP/BSG/Wet