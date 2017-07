Près de 8 morts à la suite d’une bousculade au Mali avant les cérémonies de fête d’indépendance

Kinshasa 06 juil.2017(ACP).- Près de 8 personnes, dont 7 enfants, sont mortes jeudi au Malawi lors d’une bousculade survenue dans un stade de la capitale administrative Lilongwe avant des cérémonies pour la fête de l’indépendance, ont rapporté des médias officiels locaux citant des sources policières.

L’accident s’est produit au petit matin lorsque des milliers de personnes se pressaient aux portes du stade national Bingu, d’une capacité de 40.000 places, pour assister à un discours présidentiel et à un match de football.

Le porte-parole de la police, James Kadadzera a déclaré à la presse : »Je peux confirmer que huit personnes ont été tuées à la suite d’une bousculade, sept enfants âgés d’environ 8 ans et un adulte », ajoutant que soixante-deux autres personnes ont également été hospitalisées dans le principal hôpital de Lilongwe.

« Mon gouvernement fera tout ce qu’il peut pour aider les familles en deuil », a déclaré le président Peter Muthurika lors d’une autre cérémonie. « Nous pleurons les victimes avec vous », a-t-il ajouté. A la suite de l’accident, le chef de l’Etat s’est rendu à l’hôpital au chevet des blessés et à la morgue pour soutenir les proches des victimes, a indiqué son porte-parole, Mgeme Kalilani.

Il a également annulé son discours et renoncé à assister au match de football, maintenu, entre les équipes des Nyasa Big Bullets et des Silver Strikers. « Le président ne souhaitait pas assister à un match de football après avoir vu les victimes et consoler leurs familles », a justifié M. Kalilani. Le Malawi a obtenu son indépendance du Royaume-Uni en 1964. ACP/FNG/YWM/Kayu/BSG/KGD