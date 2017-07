Près de 90 % de cas d’accidents mortels sur les routes de Kinshasa attribués à l’alcoolisme des conducteurs

Kinshasa, 07 juillet 2017(ACP)- Le directeur de cabinet du vice-Premier ministre en charge des transports et voies de communications, Rex Kufulula, a relevé que près de 90% de de cas d’accidents sur les artères de Kinshasa sont attribués à la consommation, par les conducteurs, des boissons alcoolisées.

Rex Kufulula qui représentait le vice-Premier ministre l’a révélé vendredi à l’occasion du lancement de la 2ème campagne de sensibilisation à la sécurité routière dénommée « Entre boire et conduire, il faut choisir », avant de faire savoir que ces accidents de circulation routière risquent de devenir la 7ème cause de mortalité dans le monde, si on n’y prend garde.

Les statistiques de la Commission nationale de la prévention routière (CNPR), organisatrice de ladite campagne, démontrent que l’excès de vitesse, la non observance du code de conduite et la prise de boissons alcoolisées par le conducteur sont des facteurs à prendre en compte pour éviter la recrudescence des accidents à Kinshasa. ACP/Fng/Mat/may/KJi