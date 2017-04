Présentation du bilan de l’Association  belge pour la promotion de l’éducation et de la formation   

Lubumbashi, 05 Avril 2017(ACP).- M. Jules Atchoglo, administrateur de programme de l’Association pour la promotion de l’éducation et de la formation à l’étranger du gouvernement wallon belge à Lubumbashi, a présenté, mercredi au gouverneur du Haut Katanga, M. Jean Claude Kazembe Musonda, le bilan de 2014-2016 de différents projets du secteur agricole et le marché de Mwimbila de la commune de Kenya construit pour les vendeuses et vendeurs la culture maraîchère.

Selon M. Jules Atchoglo, ce bilan est positif et que beaucoup de choses ont été améliorées. Le gouverneur de la province a encouragé cette association qui contribue à améliorer les activités agricoles de la population. Ces projets dont la valeur n’a pas été révélée, ont été réalisés sur un financement du gouvernement belge dans la province du Haut Katanga, précise-t-on. ACP/ZNG/Kgd