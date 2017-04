Présentation de la nouvelle équipe dirigeante de l’enseignement provincial au Kasaï Oriental

Mbuji-Mayi, 13 avril 2017 (ACP).- Les nouveaux dirigeants provinciaux du ministère de la formation professionnelle, artisanale et métier du Kasaï Oriental, ont été officiellement présentés mercredi au cours d’une cérémonie organisée dans les installations de leur bureau en commune de Kanshi, sous la présidence de M. Valérien Kolela Kabuya, inspecteur principal provincial (IPP) de ce secteur de l’enseignement.

Cette équipe dirigeante devra désormais conduire la destinée de l’enseignement technique et professionnel de la province. Ainsi, la question de gestion des 51.000FC versés comme frais de participation à l’examen d’Etat pour l’édition 2016-2017 que se posaient les parents, a trouvé comme réponse que c’est toujours l’inspection de l’EPS qui va organiser cette évaluation.

La direction provinciale de l’enseignement en charge de la formation, artisanale et métier est dirigée par Marie Kasonga Mbuyi, avec comme IPP Valérien Kolela Kabuya. L’équipe compte également 5 inspecteurs principaux adjoints chargé respectivement de contrôle de l’enseignement technique, de contrôle de l’enseignement professionnel, de l’évaluation pédagogique, de contrôle de l’équivalence de pièces et titres et un autre chargé de la formation, ainsi que du service de contrôle de paie des enseignants. ACP/FNG/Kayu/KGD