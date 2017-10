Présentation des joueurs du FC Renaissance du Congo au stade Père Raphaël de la Kethulle

Kinshasa, 14 oct. 2017 (ACP).- Le président du FC Renaissance du Congo, l’évêque Pascal Mukuna, a présenté, samedi au stade Père Raphaël de la Kethulle, à Kinshasa, aux supporters plus de 30 joueurs faisant désormais partie de leur équipe en attendant d’autres athlètes qui sont attendus bientôt, pour en former l’ossature.

Près de 13 anciens joueurs et 20 nouveaux venus précisément de l’Amérique du Sud, d’Afrique de l’Ouest et Centrale et des provinces de la République démocratique du Congo font partie du groupe. A cette occasion, les nombreux supporters du team vert-blanc-orange présents dans les gradins ont entamé des chansons d’encouragement et de danse en leur honneur.

Parmi les nouveaux joueurs présentés, il y a eu la présence des attaquants brésiliens, Jeorges Hamilton (9) et Santana Alexandre (10), le Malien Coulibaly Fuseni et les Congolais de Brazzaville, Touré Poba, Mputu Donat et Héritier Nkoko. Mais l’athlète le plus attendu par les supporters, Lamine Diawara était absent. Selon le président Mukuna, ce joueur pourrait rejoindre Kinshasa dans deux jours, accompagné d’autres athlètes.

Voici par ailleurs, les noms de nouveaux joueurs locaux et leur provenance : Kone (AS Dragons), Masudi (Sanga Balende), Tongo (Bukavu Dawa), Zawu (Real Impact), Bekwa (Tornado), Kambo (OCK), Kidimbu (New Bel’or), Ipoyo (Shark), Kanda (Tonardo), Agosto (Salongo) et Nzuzi (Real de Kin). Les anciens sont les suivants : Nzungu, Nsingi, Julion Ngana, Tshombe, Kazadi Okito, Litekia, Ilonga Varane, Rachidi Musinga, Boka Dibala, Kaliyindula, Kakubi et Tshiala pour affronter le championnat 2017-2018 de la Ligue nationale de football (LINAFOOT). ACP/Myh/May