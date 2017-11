Présentation des membres du comité de direction et des joueurs du DC Motema Pembe

Kinshasa, 10 Nov. 2017 (ACP).- Les membres du comité de direction, des comités des sections, ainsi que des joueurs du DC Motema Pembe ont été présentés au public, dans la semaine, au cours d’une cérémonie organisée au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa.

Les présidents des sections de basket-ball, de volley-ball, de handball et de football juniors et seniors, ont pris un bain de foule avant celui réservé au nouveau président de l’exécutif, Hassan Abdhalla, et tous ses collaborateurs, notamment le vice-président, le secrétaire sportif, le secrétaire sportif adjoint, le trésorier et les quatre conseillers.

L’entraîneur Otis Ngoma Kondi a aussi été en contact direct avec les supporteurs avec ses protégés parmi lesquels Tichick Ntela Kalema, Mbidi Mavuanga, Emmanuel Asante, Ava Dongo, Sissoko, Junior Baumeto, Alongo, Francis Kazadi Kasengu, ainsi que 14 expatriés.

Dans son mot de circonstance, Aubin Minaku Ndjalandjoko, tuteur du DC Motema Pembe, a appelé les membres de la famille vert-blanc-rouge à la discipline dans l’organisation de l’équipe et au respect des installations sportives pour ne plus donner l’occasion aux ennemis de faire obstruction à la nouvelle vision du club d’aller jusqu’au bout, c’est-à-dire à des victoires. ACP/Mat/JGD