Présentation au Sénat d’un projet de loi sur le tourisme en RDC

Kinshasa, 04 Avril 2017 (ACP).- Le ministre du Tourisme, André Moke Sanza, a présenté mardi au Sénat l’économie générale d’un projet de loi portant principes fondamentaux relatifs au tourisme, au cours d’une séance plénière au Palais du Peuple, sous la direction du président Léon Kengo wa Dondo.

Cet exposé a été suivi d’un débat profond sur ce texte de 57 articles qui fixe un nouveau cadre de ce secteur promoteur du développement en RDC, un pays qui, selon André Moke Sanza, possède des sites splendides et emblématiques inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité.

Selon certains intervenants, à l’instar du rapporteur du Sénat, Flore Musendu Flungu, cette loi devrait plutôt donner des orientations précises sur la protection de l’environnement et tout le potentiel lié à «nos» forêts, à la biodiversité et faire l’inventaire de tout le patrimoine au lieu de s’appesantir sur les définitions des termes.

Un autre sénateur s’est posé la question de savoir ce que le gouvernement fait des sites touristiques existants comme les parcs nationaux etc. Les innovations apportées à ce texte pour relancer le tourisme en RDC concernent notamment la clarification du mode de fonctionnement du tourisme en vue de réaffirmer la volonté du gouvernement de réhabiliter ce secteur devenu actuellement l’un des facteurs essentiels de l’économie des nations.

Le tourisme congolais a dit le ministre André Moke Sanza, a connu ses années glorieuses et obtenu de grands résultats durant l’époque coloniale, notamment avec la tenue du premier Congrès international du tourisme africain à Costermansville (Bukavu) en 1936.

Ce projet de loi qui, selon le ministre, met un accent particulier sur l’aspect incitatif de l’action du pouvoir central et des provinces concernant la promotion de l’investissement et le développement du partenariat public-privé et le tourisme durable, vient combler une lacune de disposer d’un cadre légal qui va réaffirmer le processus décentralisation. Le ministre du Tourisme a demandé et obtenu un délai pour répondre aux préoccupations des sénateurs.

Par ailleurs, après des réponses du Sénateur Thekys Mulaila aux préoccupations de ses collègues, la proposition de loi sur la protection et la responsabilité du défenseur des droits humains a été déclarée recevable et envoyée pour examen à la Commission politique, administrative et juridique (PAJ). ACP/Fng/JGD