Présentation au vice-gouverneur du Tanganyika d’un seigneur de guerre pygmée et de ses deux acolytes arrêtés à Manono

Kalemie, 21 Avril 2017 (ACP).- Un certain Mbuyu Mateson alias « sac vide » grand seigneur de guerre opérant dans le territoire de Manono et ses deux acolytes, MM.

Faustin Kabwa et Kyanda Mukatay, arrêtés par la justice militaire et acheminés à Kalemie ont été présentés jeudi au vice-gouverneur du Tanganyika, M. Ali Bin Omari Simukindje. Ils sont reprochés de plusieurs griefs mis à leur charge, dont les viols, les tueries et la poursuite d’incitation de guerre envers les bantous à Kiyambi dans le territoire de Manono.

Le vice-gouverneur, Ali Bin Simukindje, a indiqué que l’étape de négociation avec les chefs de guerre étant déjà dépassée après les travaux de forum de paix tenu à Kalemie ainsi que plusieurs campagnes de sensibilisation menées par l’autorité provinciale pour la cohabitation pacifique des communauté à travers les territoires du Tanganyika, maintenant nous sommes dans une autre phase dans cette province où tous les fauteurs de troubles seront arrêtés et mis à la disposition de la justice pour qu’ils répondent de leurs actes.

L’arrestation de « sac vide » et ses acolytes à Manono intervient après l’arrestation d’un autre seigneur de la guerre pygmées, M. Yona, il y a quelques jours sur l’axe routier Kalemie-Nyunzu pour les mêmes faits d’incitation des pygmées aux affrontements. L’autorité provinciale en appelle à l’implication de toute la population de sa juridiction pour la restauration d’une paix durable au Tanganyika. ACP/FNG/Kayu/KGD