Le Président américain est arrivé dimanche après-midi à Manille aux Philippines

Kinshasa, 12 Nov. 2017 (ACP).- Le Président américain, Donald Trump, est arrivé dimanche après-midi aux Philippines pour participer à un sommet régional lors de l’ultime étape de son marathon diplomatique asiatique, selon un journaliste de l’AFP l’accompagnant.

Arrivé en provenance du Vietnam, le Président américain doit assister au sommet de l’Association des nations d’Asie du Sud-Est (Asean) et s’entretenir avec son homologue philippin, Rodrigo Duterte.

Les relations entre Washington et Manille, deux alliés unis par un accord de défense, s’étaient considérablement dégradées après l’élection en 2016 de l’avocat aujourd’hui âgé de 72 ans. En cause, sa sanglante « guerre contre la drogue » qui a fait des milliers de victimes et qui avait été critiquée par l’ex-Président américain Barack Obama, que M. Duterte avait en retour traité de « fils de pute ».

Et les débuts de la présidence Duterte avaient été marqués par un réalignement sur Pékin, au détriment de l’allié traditionnel américain, de la diplomatie philippine.

Les choses se sont apaisées avec l’élection de M. Trump qui avait salué fin avril lors d’une conversation téléphonique avec M. Duterte le « travail incroyable sur le problème de la drogue » du dirigeant philippin. ACP/Bsg/May