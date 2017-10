Le président du CSM satisfaits de l’accomplissement de devoir attendu

Kinshasa, 25 oct. 2017 (ACP).- Le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), Benoît Lwamba Bindu, s’est déclaré satisfait de voir les travaux de la 3ème session extraordinaire de l’assemblée générale dudit conseil qui se sont clôturés mercredi réaliser les attentes de ce forum et engager la responsabilité des participants devant l’histoire.

Cette responsabilité, a souligné Benoît Lwamba Bindu, dans son mot de clôture, prononcé en présence du Premier ministre Bruno Tshibala Nzenzhe, représentant personnel du Chef de l’Etat, sera le prix à payer par tous les magistrats pour sauver une justice jugée jusque-là inefficace et incapable de répondre aux attentes du peuple congolais.

A l’issue de ces travaux, le président du CSM s’est également dit heureux de remarquer que seul l’intérêt d’une bonne administration de la justice a guidé et orienté chacune des interventions, des observations et des suggestions des participants lesquelles, a-t-il estimé, si elles étaient réellement traduites en actes et en comportement de chaque jour, devraient concourir à l’amélioration de système judiciaire congolais.

Après avoir rendu un hommage défèrent au Président de la République qui a rendu possible la tenue de ces assises, Lwamba Bindu a reconnu que la communication faite par le ministre d’Etat de la Justice à l’ouverture de ces travaux, a ajouté un plus sur l’importance que les participants à ces travaux ont eu à accorder à l’examen de l’ordre du jour. Les termes utilisés, a-t-il fait comprendre, n’ont été qu’une manière de sensibiliser le CSM, organe de gestion des magistrats à séparer le bon grain de l’ivraie.

Bien que la communication du ministre d’Etat à la Justice ait suscité des commentaires en sens divers, le président de la Cour constitutionnelle a rappelé la récente intervention, a-t-il martelé, du ministre d’Etat Alexis Thambwa Mwamba du haut de la tribune du Conseil de droits de l’homme des Nations Unies à Genève, lorsque il a vanté le grand mérite et le professionnalisme du magistrat congolais, qu’il privilégiait au détriment de tous autres enquêteurs internationaux à propos de ce qui s’est passé dans le grand Kasaï.

Pour Lwamba Bindu, ce n’est ni de gaieté de cœur et encore moins pour le plaisir de dénigrer la magistrature de son pays, que le ministre d’Etat a usé des termes peut-être jugés inappropriés par d’aucuns, pour dénoncer quelques malheureux cas d’immoralité ou d’incompétence de certains magistrats.

Par contre, Benoît Lwamba a dit qu’il est prématuré de penser, comme l’a dit le ministre d’Etat à la Justice, que la gestion des magistrats par eux-mêmes aurait montré ses limites avant de se demander si le moment n’est pas arrivé de revisiter les dispositifs constitutionnels dans le but d’arrêter la dérive à laquelle on assiste en ce qui concerne ce que le ministre a appelé « méconduite professionnelle des magistrats », au regard de l’impunité qui a élu domicile au sein de la magistrature.

Pour lui, il ne faut pas partir d’une mauvaise expérience de pantouflage, pour généraliser et arriver à modifier les structures, alors que d’autres personnes de bonne volonté ayant suivi le cursus normal peuvent bien redresser la débâcle constatée aujourd’hui, a-t-il indiqué.

Les points inscrits à l'ordre du jour de la présente session ont été traités par six commissions traditionnelles dont les résolutions ont été adoptées à la grande plénière après débat, commission par commission.