Le président de la CENI fait un état de lieux dans les centres d’enrôlement des populations déjà opérationnels au Tanganyika

Kalemie, 26 Déc. 2016 (ACP).- Le président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), Corneille Nangaa Yobeluo, arrivé le weekend à Kalemie, a inspecté trois centres d’enrôlement de la population du chef-lieu de la province du Tanganyika pour faire un état de lieux sur le déroulement de l’opération de révision du fichier électoral dans cette partie du pays, sous la conduite du gouverneur du Tanganyika M. Richard Ngoy Kitangala et du secrétaire exécutif provincial de la CENI, M. Stephane Moma Kabondo.

Le n°1 de la CENI a visité trois centres d’enrôlement installés à l’EP Bakita, EP La Providence et à l’institut Katerine Beni. A l’issue de cette visite, il s’est déclaré optimiste et satisfait de l’évolution du travail sur terrain dans les centres d’enrôlement. Car, le territoire de Kalemie et le chef-lieu de la province, comptent 19 centres d’enrôlement d’électeurs sur un total de 82 prévus pour l’ensemble de la province du Tanganyika.

Après cette ronde, Corneille Nangaa a eu immédiatement une séance technique au bureau de l’antenne du secrétariat exécutif provincial de la CENI du Tanganyika avec tous les acteurs provinciaux impliqués dans ce processus pour une évaluation du travail abattu. ACP/Kayu/JGD/FMB