Le président de la CNPR fait le point des  activités en 2016

Kinshasa, 31 Déc. 2016(ACP). – Le président de la Commission nationale de prévention routière (CNPR), Vale Manga Wilma a fait le point, vendredi, des activités de son institution pour l’exercice 2016, au cours de la 4ème assemblée générale des cadres et agents organisée à l’occasion du 38ème anniversaire de sa création.

M. Vale Manga qui a présenté la chronologie des secrétaires généraux et présidents de la CNPR depuis sa création en 1978 jusqu’à ce jour, s’est appesanti sur des activités réalisées par cette institution durant l’année 2016, notamment le recyclage des motocyclistes de la REGIDESO et de la Société nationale d’électricité (SNEL), les campagnes de sensibilisation des automobilistes, des élèves et autres usagers de la route organisées avec la collaboration de la BRALIMA et de la CFAO-Motors.

Evoquant la situation de la CNRP sur le plan administratif, le président de la CNPR à précisé que l’effectif de son personnel est resté inchangé, s’établissant à 176 agents et cadres régulièrement payés par le trésor public.

Il a par ailleurs souligné que cette institution est à ce jour implantée dans huit provinces de la RDC, à savoir : Kinshasa, Kongo-Central, Haut-Katanga, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Kasaï-Oriental, Kasaï et Sankuru.

Cette rencontre s’est clôturée par la cérémonie d’échange de vœux de Noël et de Nouvel an entre les agents et cadres de la CNPR, la distribution des vivres et le paiement de la prime non permanente de fin d’année. ACP/ZNG/Kgd