Le président de la FECOFA affiche sa foi en l’avenir dans sa lettre au mouvement du football congolais

Kinshasa, 29 Déc. 2016 (ACP).- Le président de la Fédération congolaise de football association (FECOFA), Constant Omari Selemani, a affiché sa foi en l’avenir, dans son message de fin d’année adressé à tous les membres du mouvement du football congolais sans exception.

Dans ce message, Constant Omari relève le fait que le football congolais a réalisé au cours de cette année des avancées significatives qui permettent de nourrir beaucoup d’espoirs. Il a affirmé que le championnat d’élite qu’organise la LINAFOOT (Ligue nationale de football) a pris une dimension supérieure au point de permettre à la RDC «de remporter pour la deuxième fois la 4ème édition du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) au Rwanda de la belle manière».

Aussi, a-t-il soutenu, celui-ci a également permis de placer deux des équipes phares du pays en quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF (Confédération africaine de football) pour l’AS V.Club et de la Coupe de la Confédération pour le TP Mazembe.

Et, n’eût été son élimination sur tapis vert, V. Club était bien parti pour jouer la finale de la C1 et, pourquoi pas, la remporter. Pour sa part, le TP Mazembe, éliminé en huitièmes de finale de la Ligue de champions et déversé en Coupe de la Confédération, a remporté le trophée continental.

De son côté, l’équipe nationale masculine A s’est qualifiée sans bavure pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations qui se déroulera au Gabon du 14 janvier au 5 février 2017.

Selon Constant Omari, cela a été rendu possible grâce à l’initiative «En Route pour la Coupe du monde-Russie 2018», une initiative qui a permis d’aplanir tout différend au sein de la Famille du football congolais qui, en définitive, en est sortie vainqueur. Tous les Congolais sont derrière l’équipe nationale A.

Il a terminé son message en invitant tout le monde à embarquer à bord du bateau afin que chacun apporte sa pierre pour accompagner les Léopards à la phase finale de la CAN-Gabon 2017 et aux éliminatoires de la Coupe du monde-Russie 2018.

Je suis convaincu que notre Equipe Nationale A dispose des arguments pour relever ces deux paris, à savoir jouer la finale de la CAN et pourquoi pas la remporter d’une part et se qualifier pour la phase finale de la Coupe du monde-Russie 2018, de l’autre. ACP/Kayu/JGD