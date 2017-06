Le Président de l’Assemblée provinciale de Kinshasa invite la population à l’enrôlement massif

Kinshasa, 29 Juin 2017 (ACP). Le président de l’Assemblée provinciale de Kinshasa (APK), Roger Nsingi Mbemba a invité jeudi, lors de la cérémonie de clôture de la session ordinaire de mars 2017 tenue dans son nouveau siège dans la commune de Gombe à Kinshasa, la population kinoise, toutes tendances confondues, à se présenter massivement aux opérations d’identification et d’enrôlement organisées par la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Il a ainsi invité la population à se faire enrôler massivement afin de donner à la ville de Kinshasa, la plus grande agglomération du pays en termes d’habitants, une meilleure représentativité au sein des institutions tant nationales, provinciales que locales.

De plus, le président de l’Assemblée provinciale a pour ce faire, chargé ses collègues députés à relayer cet appel par une sensibilisation de leurs bases respectives au fondement de ces opérations aux dimensions civiques et politiques. L’orateur a exprimé le soutien de l’Assemblée provinciale de Kinshasa au Premier ministre Bruno Tshibala et son gouvernement pour son plan d’intervention à la situation socio-économique actuelle du pays.

Le paiement des salaires des fonctionnaires de l’Etat au taux de 1425 FC, a-t-il dit, constitue un coup d’accélérateur au redressement de la situation sociale des fonctionnaires fortement entamée par la chute du franc congolais.

Pour Roger Nsingi, le bureau de l’Assemblée provinciale de Kinshasa avait participé à un séminaire axé sur l’Etat des lieux du fonctionnement des assemblées provinciaux d’une part et sur les rapports entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux d’autres part, initié par le chef de l’Etat, Joseph Kabila Kabange, organisé par le ministère de l’intérieur, décentralisation et sécurité qui s’est tenu à l’hôtel du gouvernement du 14 au 18 mai 2017.

Une session extraordinaire programmé en début du mois de juillet

Le président de l’Assemblée provinciale, Roger Nsingi, a par ailleurs, annoncé la convocation en date du 07 juillet prochain, d’une session extraordinaire compte tenu des arriérés législatifs et des matières inscrites au calendrier de la session finissante.

Il a fait savoir que cette session extraordinaire traitera de matières en rapport avec la politique générale du gouvernement provincial de Kinshasa, de l’interpellation du ministre provincial des Finances, de la question orale avec débat adressé au ministre provincial des Affaires foncières, de l’adoption et du vote du projet d’Edit fixant statut des agents de carrière des services publics de la ville de Kinshasa ainsi que de l’examen et de l’adoption de la population d’Edit portant exploitation de funérarium dans la ville de Kinshasa. ACP/Kayu/BSG/JGD