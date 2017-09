Le Président de la République Joseph Kabila engagé dans la mise en œuvre de l’Accord du 31 décembre 2016

Kinshasa, 13 sept. 2017 (ACP).- Le président de la République Joseph Kabila Kabange est engagé dans la mise en œuvre intégrale de l’Accord du 31 décembre 2016 et de l’Arrangement particulier, a déclaré André- Alain Atundu Liongo, Porte-parole de la Majorité présidentielle (MP), au cours d’un point de presse tenu mercredi à Kinshasa.

Selon le porte-parole de la MP, le Chef de l’Etat se conforme aux dispositions de la Constitution en vigueur garantissant la continuité de l’Etat dans l’exercice du pouvoir et de l’Accord politique du 31 décembre 2016 qui trace une feuille de route consensuelle sur le renouvellement de la classe politiquez par la bonne fin du processus électoral.

Cela, a-t-il dit, est contraire aux manœuvres des leaders du G7 et du Rassemblement qui tentent en vain d’éloigner la perspective des élections sous l’œil complaisant de leurs complices au sein de la communauté internationale.

En effet, le président Kabila respecte la mise en œuvre dudit accord et de l’Arrangement particulier par la nomination d’un Premier ministre du Rassemblement conformément à l’Accord du 31 décembre 2016.

La normalisation de la situation à Kinshasa et au Kasaï après les attaques de la Prison de Makala par des éléments de Bundu dia Kongo et de Kamwena Nsapu ainsi que l’arrestation des principaux chefs de bandes et la mise à la disposition sans faille par le gouvernement des fonds nécessaires pour organiser et achever l’opération de l’enrôlement électoral sur l’ensemble du pays à la satisfaction de la CENI sont aussi des faits qui témoignent le respect de l’application de cet accord par le chef de l’Etat, a renchéri Atundu.

Le Porte-parole de la MP a stigmatisé les comportements de certains personnages de la communauté internationale qui vont à l’encontre des leaders africains, réunis au sein de l’UA, la SADC ou la CIRGL, soutenant les initiatives du Président Kabila ; qui n’hésitent pas à torpiller, contre toute rationalité démocratique, les efforts de tout un peuple.

Cela pour sortir du tunnel de l’incertitude politique et éloigner le spectre de la violence par la tenue des élections fiables.

Il a également dénoncé les relations « troublantes » entre M. Soros et M. Moise Katumbi qui ne reculent décidément devant aucune compromission pour trahir son pays.

C’est dans ce cadre que le Porte-parole de la MP a évoqué la récente publication intitulée : « Les réseaux Soros en Afrique » qui a mis à nue et dénonçant l’action nocive de Soros dans le continent.

Il a fait savoir que la NOGEC a saisi la justice congolaise pour mener les investigations sur l’origine des fonds finançant le G7, le Rassop, la Lucha, Filimbi et ACAJ.

Malgré toutes ces manœuvres, a dit M. Atundu, le Chef de l’Etat poursuit de façon imperturbable son œuvre d’assainissement de la vie politique congolaise, notamment en autorisant en date du 05 septembre à Brazzaville, l’adhésion de la RDC au Groupe d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique centrale (GABAC) et en organisant dans la capitale congolaise le Forum national sur la réforme du système fiscal en RDC. ACP/Fng/May