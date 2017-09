Le Président de la République en mission d’Etat à Lubumbashi

Kinshasa, 11 Sept. 2017 (ACP).- Le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, s’est envolé lundi matin pour Lubumbashi, chef-lieu de la province du haut-Katanga, pour une mission d’Etat dans le Katanga. Samedi, le Chef de l’Etat a présidé une réunion interinstitutionnelle consacrée à l’évaluation du processus électoral et à laquelle ont pris part les représentants du gouvernement, de l’Assemblée nationale, du Sénat et du pouvoir judiciaire, avec comme invités les présidents et vice-présidents de la CENI et du CNSA.

Le vice-premier ministre et ministre de l’Intérieur et sécurité, Emmanuel Ramazani Shadari, porte-parole de la réunion, a déclaré à la presse que le président de la sous-composante CENI, Corneille Nangaa a, à cette occasion, expliqué les avancées significatives de son organe qui, à ce jour, a déjà identifié et enrôlé près de 42 millions d’électeurs, sur financement propre du gouvernement. La CENI attend en enrôler 45 millions à la fin des opérations.

Le président de la CENI a encore fait savoir, à en croire le vice-premier ministre et ministre de l’Intérieur, que s’agissant des provinces qui restent, à savoir le Kasaï central et le Kasaï, les opérations d’enrôlement ont débuté par la formation des membres des bureaux d’enrôlement, et les premières cartes d’électeur seront délivrées à Kananga et Tshikapa à partir de ce mardi. ACP/FNG/YWM/Kayu/FMB