Le Président iranien officialise sa candidature à l’élection présidentielle

Kinshasa, 15 avril 2017 (FAAPA/ACP).- Le Président iranien, Hassan Rohani, a présenté sa candidature à l’élection présidentielle du 19 mai prochain, a rapporté l’agence de presse iranienne (IRNA) et repris samedi par l’agence ivoirienne de presse (AIP).

«Je suis à nouveau candidat pour l’Iran. Je suis candidat pour l’Islam. Je suis pour plus de liberté, plus de sécurité et plus de progrès. Je demande à tous les Iraniens de venir de nouveau aux urnes pour l’Iran et pour l’islam», a déclaré Hassan Rohani, peu après s’être inscrit sur la liste des candidats.

Né en 1948, Hassan Rohani est un homme d’État qui dirige la République islamique d’Iran depuis 2013.

L’inscription des candidats aux élections présidentielles iraniennes qui a commencé mardi dernier au siège du ministère de l’Intérieur et a pris fin samedi, signale-t-on. ACP/ZNG/Wet