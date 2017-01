Le Président ivoirien souhaite la célérité dans le travail du nouveau gouvernement

Kinshasa, 12 Janv. 2017 (ACP/FAAPA).- Le Président Alassane Ouattara a exprimé sa volonté de voir le travail du nouveau gouvernement se faire dans la célérité et l’efficacité, en vue d’atteindre les objectifs fixés, lors du premier conseil des ministres de la troisième République tenu mercredi au palais de la présidence de la République à Abidjan, rapporte la FAAPA citant jeudi l’agence ivoirienne de presse (AIP).

« Je veux de la célérité et de l’efficacité au niveau du travail gouvernemental pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés », a déclaré Alassane Ouattara, soulignant son souhait de voir le décret portant attribution des membres du Gouvernement, les organigrammes des ministères et le choix des principaux responsables, y compris les directeurs de cabinet et les directeurs des affaires financières (DAF), prêts pour la fin janvier.

« Je vous demande de vous mettre au travail dès à présent, afin d’accélérer la mise en oeuvre de notre programme de gouvernement. L’amélioration du bien-être de nos compatriotes continuera d’être la priorité de notre action », a-t-il ajouté, convaincu qu’au regard de leur expérience et de leur compétence, les ministres seront « à même de relever les importants défis ». ACP/Kayu/Wet