Le Président Joseph Kabila de cœur avec la population sinistrée de Boma

Boma, 08 janvier 2017 (ACP).- Le gouverneur du Kongo Central, Jacques Mbadu Nsitu a fait part de la préoccupation du Président de la République, Joseph Kabila Kabange, au problème de l’inondation qui a endeuillé la population de Boma au Kongo Central, à l’occasion d’une réunion d’évaluation tenue le week-end à la mairie de Boma.

Selon le chef de l’exécutif provincial, le chef de l’Etat a félicité les entreprises locales et les hommes de bonne volonté pour leurs contributions dans le cadre d’un apport local en rapport avec les appels d’aide aux sinistrés.

Le Chef de l’Etat, a-t-il noté, a recommandé, par le biais du gouverneur de province, une gestion opérationnelle des secours et la planification technique en cinq sous-commissions des équipes de secours devant œuvrer sur le terrain.

Les cinq sous-commissions mises sur pied sont chargés respectivement des appels et de la gestion des aides, de l’identification des sinistres et des sinistrés, de distribution des aides, de l’assainissement de la ville et de délocalisation. Elles sont coordonnées par un bureau du comité de gestion. ACP/ZNG/Kgd