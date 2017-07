Le Président Joseph Kabila dévoile le « Monument du soldat congolais »

Kinshasa, 28 juillet 2017 (ACP).- Le Président Joseph Kabila a dévoilé vendredi, le « Monument du soldat congolais », une œuvre remarquable dédiée par la nation congolaise à ses forces armées, érigée au rond-point « FORESCOM », débaptisé « Place du soldat congolais », au centre-ville de Kinshasa.

A cette occasion, le ministre de la Défense, des anciens combattants et Réinsertion, Crispin Atama Tabe, a loué la bravoure des vaillants soldats congolais, indiquant que de 1885 à nos jours, les soldats congolais n’ont jamais renoncé à leur engagement à défendre l’intégrité du territoire national et à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens.

Il a par ailleurs fait savoir que l’inauguration par le Chef de l’Etat de ce monument constitue « un hommage à nos vaillants soldats et un moment consacré par la nation à resserrer le lien avec son armée ».

Atama Tabe a en outre invité le public à faire de cet important lieu de mémoire un espace de souvenir et d’hommage collectif à ces valeureux fils et filles du pays qui, tout au long de notre histoire, ont nourri notre nation du sang de leur sacrifice, avant de louer l’abnégation et le dévouement des soldats congolais, lesquels devront servir d’exemple et inspirer la jeunesse congolaise.

Le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango a, de son côté, indiqué que l’érection de ce monument au cœur de la capitale, constitue la reconnaissance de toute la nation congolaise aux forces armées, avant de rendre un hommage mérité au Chef de l’Etat et d’annoncer que ce monument sera désormais compté parmi les sites touristiques du pays, en mémoire de ceux qui ont versé leur sang pour défendre notre patrie, le Congo.

M. André Kimbuta a également annoncé que le rond-point FORSCOM sera désormais appelé « Place du soldat congolais », avant d’appeler aux uns et aux autres à assurer la propreté de cette place.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence des présidents de l’Assemblée nationale Aubin Minaku et du Sénat Léon Kengo wa Dondo, du Premier ministre Bruno Tshibala Nzenze et des membres du gouvernement, des officiers de l’armée et des ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités en RDC.

Inauguration du Collège des hautes études de stratégie et de défense (CHESD)

Le commandant suprême des Forces armées et de la Police nationale congolaise, Joseph Kabila Kabange, a aussi inauguré le même vendredi à Kinshasa, le « Collège des hautes études de stratégie et de défense » (CHESD), situé sur l’avenue des Forces armées (ex- avenue du Haut commandement), dans la commune de la Gombe.

Ce collège, première école militaire en Afrique subsaharienne et deuxième en Afrique, après celle du Maroc, est destiné à former des cadres de haut niveau dans divers domaines militaires, avec un corps professoral constitué de 21 enseignants, colonels et généraux, tous de nationalité française.

Cette école, dont la deuxième promotion est appelée « Promotion Joseph Kabila Kabange », comprend quatre bâtiments construits sur une superficie de 6.760 m2, pour un coût global de 5.548.148 USD.

Cet ouvrage a été réalisé par des architectes et ingénieurs du corps du génie militaire des FARDC, a révélé le général de brigade Robert Dzaringa. C’est ainsi qu’il a appelé le gouvernement à prendre en compte le génie militaire dans la réalisation des travaux de reconstruction du pays, l’expertise de l’armée, selon lui, étant disponible et peu couteuse.

Ce collège, qui constitue la plus haute institution de formation du pays, permet de donner à la RDC son autonomie de défense et de lui conférer sa lettre de noblesse et de notoriété, a fait savoir le chef d’état-major général des FARDC, Didier Etumba.

Il a, à cette occasion, révélé l’ambition du CHESD, celle de recevoir, pour sa troisième promotion, des officiers militaires issus des pays de la CEEAC (Communauté économique des Etats d’Afrique centrale).

Aux récipiendaires, il a demandé d’être des hommes de leur temps, d’agir conformément à la discipline militaire et de faire montre de loyauté, de discipline et d’honnêteté.

Cette école, qui a été construite sur fonds propre du gouvernement congolais, pourra aussi ouvrir ses portes aux auditeurs civils, a dit le ministre de la Défense et des anciens combattants, Crispin Atama Tabe, qui a accompagné le Chef de l’Etat dans la visite des bâtiments, après qu’il ait coupé le ruban symbolique.

La dernière étape de la cérémonie était la remise des brevets aux récipiendaires de la Deuxième promotion par le Commandant suprême des FARDC et de la Police nationale congolaise, Joseph Kabila Kabange.

Au sortir de l’enceinte de cette école, le Chef de l’Etat qui s’est offert un bain de foule s’est rendu à pieds jusqu’à sa résidence. ACP/FNG/Mat/BSG/Wet/KJi