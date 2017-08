Le Président Kabila préside la cérémonie de la sortie officielle du 2103ème régiment des FARDC à Kitona

Kitona, 04 Août 2017 (ACP).- Le Président Joseph Kabila Kabange a présidé, jeudi à la base militaire de Kitona, en sa qualité de Commandant suprême des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) et de la Police Nationale Congolaise (PNC), la cérémonie de la sortie officielle d’un régiment de deux bataillons spéciaux formés au d’instruction militaire. Il s’agit du 2103ème régiment, des 141ème et 341ème bataillons spéciaux.

S’adressant, à cette occasion, aux cadres et soldats des unités issus de cette promotion, le général d’armée Didier Etumba, Chef d’état-major général des FARDC, leur a recommandé de mettre toujours en pratique cette devise, à savoir «ne jamais trahir le Congo», avant de les féliciter, au nom du Commandant suprême des FARDC d’avoir terminé leur formation en toute loyauté.

Pour le Chef d’EMG des FARDC, le service militaire, qui se trouve être une profession noble, a ses exigences à savoir la discipline, le respect des lois et de la hiérarchie, avant d’insister sur le caractère apolitique de tout soldat. Auparavant le Chef d’EMG des FARDC avait remis l’étendard du 2103ème régiment au chef d’Etat-major de la Force terrestre des FARDC, le général Obed, «comme symbole de commandement», qu’il défendra jusqu’au sacrifice suprême.

Pour sa part, le général de brigade Daniel Kashala, commandant de groupement des écoles militaires spécifiques a estimé que, cette cérémonie solennelle constitue un motif réel de fierté pour la base de Kitona qui est la deuxième garnison du pays à regorger plus de structures de formations militaires dans l’architecture d’enseignement militaire. « Motif de fierté car malgré les contraintes des temps et des circonstances, la formation s’est déroulée dans le strict respect des recommandations du commandant suprême des FARDC, » a-t-il declaré.

Le général de brigade, Aguru a, quant à lui fait savoir que cette formation a été donnée en conformité avec le plan de la réforme révisée de mars 2016. Venus de toutes les provinces, a dit le général Aguru, 93 pourcent des éléments de cette promotion ont le niveau de scolarité allant de 4 ans à 6 ans post primaire.

Il s’agit d’un régiment de surveillance et de couverture et de deux bataillons spéciaux. Ces unités ont été formées dans le strict respect des orientations politiques du Commandant suprême des FARDC, comprises dans son adresse à la Nation au mois d’octobre 2013, lesquelles orientations fixent les normes à appliquer pour doter la nation congolaise d’une armée moderne, dissuasive, professionnelle et républicaine.

Un défilé des troupes issues de cette promotion a clôturé cette cérémonie à laquelle ont pris part le ministre de la Défense, anciens combattants et réinsertion, Crispin Atama Tabe, le Gouverneur du Kongo central ainsi que des officiers généraux et supérieurs des FARDC et de la PNC. ACP/Kayu (De l’envoyé spécial de l’ACP, Jeannot LUSENGE)