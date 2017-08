Le président malien Kéita sursoit à son projet de révision constitutionnelle

Kinshasa, 20 Août 2017 (ACP).- Le président malien Ibrahim Boubacar Kéita a annoncé dans une brève allocution dans la nuit de vendredi à samedi sur la télévision nationale, avoir accepté de surseoir à son projet de révision constitutionnelle, a annoncé dimanche MAP.

L a source souligne que le président Keita a affirmé dans son intervention qu’«En considération de l’intérêt supérieur de la nation et de la préservation d’un climat social apaisé, j’ai décidé, en toute responsabilité, de surseoir à l’organisation d’un referendum sur la révision constitutionnelle ».

Il a indiqué que toutes les explications données sur la nécessité et le bien-fondé de cette révision peinent à être entendues et acceptées ». D’où cette décision de surseoir à ce projet.

Le 21 juin, le gouvernement malien avait déjà décidé de reporter à une date ultérieure le référendum initialement prévu le 9 juillet 2017, rappelle la source, précisant que le 5 juillet, la Cour constitutionnelle du Mali avait demandé au gouvernement malien d’apporter des « corrections » au projet de révision constitutionnelle.

En revanche, la Cour avait rejeté une autre requête de l’opposition réclamant l’annulation du référendum.

La révision de la Constitution de 1992, la première depuis 25 ans, vise notamment à mettre en oeuvre certains engagements de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali signé en mai-juin 2015 entre le gouvernement et l’ex-rébellion à dominante touareg dans le nord du pays, et prévoit la création d’un Sénat et d’une Cour des compte. ACP/Kayu/May