Le président du Sénat burundais à Kinshasa à la recherche  d’un appui francophone contre la mise sous-observation du Burundi

Kinshasa, 22 mars 2017 (ACP).- Le président du Sénat burundais, Révérien Ndikuriyo à la tête d’une délégation burundaise pour la 9ème conférence des présidents des Assemblées et des sections de la région Afrique de l’Assemblée parlementaire francophone(APF) à Kinshasa, les 23 et 24 mars, a dit venir dans la capitale congolaise pour faire un plaidoyer et obtenir un appui de la famille francophone contre la mise sous observation du Burundi et les sanctions y afférentes.

M. Ndikuriyo s’exprimait ainsi mercredi à sa descente d’avion à l’aéroport international de N’djili à Kinshasa où il dit : « Nous sommes heureux d’être à Kinshasa, nous sommes à la maison car la RDC et le Burundi sont des pays voisins », a dit M. Ndirukiyo, espérant que la RDC va appuyer le Burundi dans cette démarche.

Depuis l’année dernière l’image du Burundi a sensiblement changé positivement et il y a eu beaucoup d’améliorations, a fait remarquer le président du Sénat burundais, se déclarant optimiste sur l’appui de la francophonie au cours des travaux de Kinshasa.

Le même optimisme a été exprimé par la vice-présidente de l’Assemblée nationale du Burundi Jocky Chantal Nkurunziza, qui a dit espérer fermement que les parlementaires francophones avec lesquels son pays partage la langue française, se mobiliseront au cours de la réunion de Kinshasa pour obtenir la levée des sanctions contre le Burundi. « Nous voulons sortir de la réunion de Kinshasa avec une autre image du Burundi qui, depuis 2016, a connu de grandes améliorations dans tous les secteurs de la vie, a fait savoir la vice-présidente de l’Assemblée nationale du Burundi.

Les présidents des Sénats et des Assemblées nationales de l’APF ont commencé à arriver dans la capitale congolaise dès mercredi. Depuis juillet 2015, le président de l’Assemblée nationale de la RDC, Aubin Minaku, assure la présidence de l’APF et son mandat prendra fin en juillet prochain. ACP/ZNG/Wet