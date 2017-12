Le Président tchèque désigne Andrej Babis comme Premier ministre

Kinshasa, 06 Déc. 2017 (ACP).- Le président tchèque, Milos Zeman, a désigné mercredi Andrej Babis, chef du mouvement ANO, vainqueur des législatives, pour prendre la tête du prochain gouvernement, probablement un cabinet minoritaire qui devrait être nommé le 13 décembre, ont rapporté les médias internationaux.

M. Babis a remercié M. Zeman d’avoir fixé la date de la nomination de son gouvernement avant le sommet européen à Bruxelles prévu les 14 et 15 décembre et qui sera selon lui « très important aussi pour notre pays et la sécurité de nos citoyens. « Notre pays devrait être plus actif dans la solution du problème de la migration illégale », a affirmé M. Babis à ce propos.

« Je me prépare à ce sommet, ce sommet est très important, les quotas ne constituent pas une solution, la solution se trouve hors de l’Europe« , a encore ajouté M. Babis lors d’un point de presse conjoint avec le chef de l’Etat.

Traditionnellement hostile aux médias, M. Zeman a de son côté estimé que M. Babis serait désormais la cible d’une campagne haineuse qui est menée dans ce pays contre tous ceux qui ont eu du succès. M. Babis, un homme d’affaires milliardaire controversé de 63 ans, parfois surnommé « Trump tchèque », se heurte au refus de ses partenaires potentiels d’entrer en coalition avec lui.

Ainsi, son gouvernement, qui doit comprendre des experts sans-parti, risque de ne pas obtenir la confiance du parlement. M. Babis ne la sollicitera qu’en janvier, car il ne veut pas déranger les gens par des tractations avant Noël », a-t-il dit. Seul le parti communiste KSCM (15 sièges) s’est dit jusqu’à présent prêt à tolérer un cabinet minoritaire de M. Babis.

Le mouvement populiste ANO (« Oui » en tchèque) dirigé par ce dernier a obtenu 29,7 % des voix, soit 78 sièges à la chambre des Députés qui en compte 200, suite à une campagne axée sur la lutte contre la corruption, contre l’accueil des migrants et contre l’euro. ANO a largement devancé le parti de droite ODS, le Parti pirate, la formation d’extrême droite SPD et six autres partis parlementaires dont les sociaux-démocrates du Premier ministre sortant Bohuslav Sobotka.

Chargé par le président d’expédier les affaires courantes jusqu’à la nomination du nouveau cabinet, M. Sobotka participera encore au Sommet climat « One Planet Summit », le 12 décembre en France. Plusieurs ministres sortants d’ANO devraient être reconduits dans le nouveau cabinet, dont Martin Stropnicky (Affaires étrangères), Karla Slechtova (Défense), Robert Pelikan (Justice) et Richard Brabec (Environnement).

Les détracteurs du nouveau Premier ministre voient d’un mauvais œil l’inculpation pour fraude aux fonds européens dont M. Babis, fondateur du géant agro-alimentaire et chimique Agrofert, fait l’objet. Au cas où le futur cabinet minoritaire du chef d’ANO n’obtiendrait pas la confiance au Parlement, la Constitution permet au président une deuxième tentative.

Elle prévoit aussi une troisième tentative, pilotée elle par le chef de la chambre basse. M. Zeman, 73 ans, pro-russe, pro-chinois, hostile à l’immigration et favorable à l’action de M. Babis, briguera en janvier un second mandat de cinq ans, lors du scrutin présidentiel au suffrage universel direct. ACP/Fng/YWM/Kayu/JGD