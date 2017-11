La presse appelée à soutenir les écrivains et les éditeurs à la 5ème édition de la Fête du livre de Kinshasa

Kinshasa, 18 Nov. 2017 (ACP).- Le directeur du Centre d’études et de diffusion de la littérature congolaise (CEDILIC), Mukala Kadima Nzuji, a lancé, vendredi à la Halle de la Gombe, un appel aux médias officiels et privés de la RDC à soutenir les auteurs et les éditeurs des livres aux thématiques authentiques.

Le Pr. Mukala Kadima Nzuji a lancé cet appel lors d’une conférence animée sur les difficultés liées à l’édition du livre en République Démocratique du Congo(RDC), dans le cadre de la 5ème édition de la Fête du livre. Selon lui, ce soutien consiste à assurer la promotion des messages contenus dans diverses publications dans l’espoir d’attraper des mécènes et beaucoup d’acheteurs. Il a pour cela sollicité de la presse écrite de reprendre dans ses colonnes les résumés des ouvrages, et à la presse audio-visuelle d’animer des émissions régulières en rapport avec les nouvelles publications.

L’éditeur Dan Bomboko, a, pour sa part, mis en relief l’obligation de suivre une formation en édition et en sciences du livre en vue de mieux assurer son marketing et l’écouler. Le directeur du Centre Wallonie Bruxelles/Kinshasa, Richard Ali, a estimé que même les autodidactes qui ont une passion, une vocation pour publier peuvent se lancer dans l’édition des livres de façon convenable.

Le père Roberto Ponti, a, quant à lui, ressorti la nécessité pour l’éditeur d’avoir des partenaires lorsqu’au-delà de l’édition d’un livre, il se charge également de la diffusion ou de la promotion ainsi que de la distribution.

