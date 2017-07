La presse congolaise sollicitée pour la réussite à Kinshasa du premier anniversaire de la tentative de coup d’Etat en Turquie

Kinshasa,06 juillet 2017(ACP).- L’Ambassade de Turquie en RDC a appelé jeudi à Kinshasa, la presse congolaise à contribuer à la réussite des activités qu’elle organise dans la capitale de République démocratique du Congo, dans le cadre de la commémoration du premier anniversaire de la tentative du coup d’ Etat perpétré dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016 à Ankara et à Istanbul.

Le 3ème Secrétaire d’ambassade Guvenn Yasar au cours de cette rencontre avec la presse, a exprimé toute « sa gratitude à la RDC pour sa solidarité exprimée à on pays lors de cet événement douloureux causé par des terroristes » agissant sous les ordres d’un certain Fethullah Gulen, refugié aux Etats –Unis dont Ankara a toujours demandé l’extradition auprès des autorités américaines. Il est considéré comme l’instigateur de cette tentative de coup d’Etat.

Il a dit que la RDC est un pays très proche pour la Turquie et c’est pourquoi cette manifestation commémorative revêt tout un caractère particulier en RDC, au regard de cette proximité des relations d’amitié et de coopération qui existent entre les deux pays.

« Votre appui est sollicité pour que cet événement soit largement expliqué, dans l’opinion publique congolaise », a-t –il dit, ajoutant que le « point d’orgue » de la manifestation reste le point de presse ainsi qu’une réception qui seront organisée la semaine prochaine à la résidence de l’ ambassadeur.

La tentative de coup d’Etat, rappelle – t- on, s’était soldée par l’échec, faisant plus de 290 morts. Elle était condamnée à l’unanimité à travers le monde et avait soulevé un élan de solidarité à travers le pays où des terroristes identifiées, ont été pourchassés et arrêtés. ACP/kyu/Bsg/Kgd