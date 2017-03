Prestation de serment de plus de 100 jeunes volontaires à Kinzau-Mvuete

Matadi, 24 mars 2017 (ACP).- Plus de 100 jeunes volontaires du territoire de Seke-Banza ont prêté serment, mercredi à Kinzau-Mvuete, lors d’une cérémonie organisée par la coordination provinciale du Corps des jeunes volontaires (CJV)/Kongo Central dirigée par Néhémie Lumbuku, en présence de la ministre provinciale du Genre, famille et enfant, Thérèse Mambu Nyangi, et du président national du CJV, Alain Makuta.

La ministre provinciale du Genre, famille et enfant a félicité les jeunes volontaires assermentés qu’elle a encouragés dans leur volonté de servir la population du Kongo Central en général et du territoire de Seke-Banza en particulier.

Le coordonnateur national du CJV de la RDC, Alain Makuta, a remis à la ministre provinciale le prix de l’engagement volontaire pour son courage et son sens élevé du volontariat. Cette cérémonie s’inscrivait dans le cadre du lancement à Seke-Banza de la campagne de recrutement de 1000 jeunes volontaires en faveur des entreprises publiques et privées de la province. ACP/FNG/Kayu/KGD