Prestation satisfaisante de l’OSK au 84ème anniversaire de naissance de l’Empereur du Japon à Kinshasa

Kinshasa, 03 Déc. 2017 (ACP).- Des personnalités du monde politique et diplomatique et autres invités de marque ont exprimé leur satisfaction sur la qualité de prestation de l’Orchestre symphonique kimbanguiste (OSK), à la cérémonie commémorative du 84ème anniversaire de la naissance de l’Empereur Akihito de l’Empire du Japon, qui s’est déroulée vendredi à la résidence de l’ambassadeur de ce pays en RDC, dans la commune de Gombe.

L’ambassadeur du Japon en RDC, M. Karube, a salué cette prestation de l’OSK qui, selon lui, a conféré à la cérémonie une ambiance agréable et festive. L’assistance composée notamment de la communauté japonaise a apprécié le répertoire présenté par le groupe kimbanguiste dans lequel ont figuré de compostions d’origine nippone, apprises de la flutiste japonaise de renommé mondiale, Mme Kaori Fujii.

Selon un des responsables de cet ensemble musical, André Malungane abordé dimanche par l’ACP, cette prestation est une initiative de cette flutiste japonaise actuellement en séjour à Kinshasa, soulignant qu’elle est consécutive à la session de formation que cette musicienne étrangère anime depuis un mois en faveur des membres de l’OSK.

La session de formation vise le renfoncement des capacités des symphonistes kimbanguistes, et est le fruit du partenariat entre l’OSK et L’asbl « Music Beyond », (la musique au-delà) dont Mme Kaori Fujii est fondatrice et présidente, a-t-il fait savoir.

La vision de Music Beyond est de former des musiciens pour que ces derniers deviennent des enseignants de musique dans les pays en développement, a pour sa part révélé Mme Kaori Fujiia, avant de préciser que ce genre de formation constitue un investissement à long terme qui exige la patience et le soutien de la part du formateur.

Mme Kaori Fujii est détentrice de plusieurs prix dans le domaine musical, tant dans son pays qu’aux Etats Unis, parmi lesquels le prix « Gramy Arwards ». ACP/FNG/YWM/Wet