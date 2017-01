Prévision du temps pour le jeudi 19 janvier 2017

Kinshasa, 18 janv. 2017 (ACP).- Les prévisions du temps pour la journée du jeudi 19 janvier se présentent de manière suivante, selon l’Agence Nationale Météorologique et de télédétection par satellite: entre 6hoo et 12hoo, les villes de Kinshasa, de Matadi de Bandundu, d’Inongo et de Mbandaka seront peu nuageuses avec respectivement comme températures 24°c, 23°c, 24°c, 31°ct 25°c.

Entre 12hoo et 18hoo les mêmes villes seront ensoleillées ave respectivement comme température 29°c, 29°c, 31°c, 24°c et 25°c. Tandis que à 18hoo les mêmes villes seront peu nuageuses avec respectivement comme températures 28°c, 27°c, 29°c et 25°c.

A Kisangani le ciel sera dégagé entre 6hoo et 12hoo avec une température de 25°c, il sera ensoleillé entre 12hoo et 18oo avec une température de 32°c et à 18hoo, il sera dégagé avec une température de 29°c.

A Goma, Bukavu et à Kindu, entre 6hoo et 12hoo, le ciel sera nuageux avec respectivement les températures de 16°c, 18°c et 25°c. Entre 12hoo et18hoo elles connaitront les orages et les pluies avec comme températures respectivement 24°c, 18°c et 30°c. A 18hoo, les pluies sont attendues dans les trois villes ave les températures de 18°c, 22° et 27°c.

Mbuji-Mayi sera nuageux entre 6hoo et 12hoo avec une température de 24°c, orageuse entre 12hoo et18hoo avec 32°c et pluvieuse avec 24c à 18hoo. Kananga sera nuageuse avec 24°c entre 6hoo et 12hoo, orageuse et pluvieuse entre 12hoo et 18hoo avec 24°c et pluvieuse à 18hoo avec 27°c.

Lubumbashi sera nuageux entre 6hoo et 12hoo avec 20°c, orageuse et pluvieuse entre 12hoo et 18hoo avec 29°c et pluvieuse à 18hoo avec 22°c. Quant au mouvement du soleil, la source précise que le soleil se lèvera à 06h04’48’ à Kinshasa et se couchera à18h14’32’ tandis qu’à Lubumbashi, le soleil se lèvera à 06h07’06’ et se couchera à 18hoo34’39’. ACP/Zng/May